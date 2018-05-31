Собчак назвала свою политическую цель

Главная цель новой политической единицы Партии перемен политиков Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова — вхождение в Госдуму в 2021 году, заявила Собчак. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 31 мая.

«Давайте тоже понимать, что нам пока некуда торопиться. Наша главная цель — это вхождение партии в Госдуму, эти выборы состоятся через три года. Поэтому, на мой взгляд, лучше это делать целенаправленно, выстраивая правильный фундамент. У нас впереди долгий путь в три года, когда мы будем развивать Партию перемен и работать над тем, чтобы достичь нашей главной цели», — сказала Собчак на пресс-конференции.

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По данным агентства, съезд партии «Гражданская инициатива», на базе которой будет создана новая партия, состоится 23 июня. Собчак, баллотировавшаяся от «Гражданской инициативы» на выборах президента, уже входит в федеральный политический партсовет.

О намерении политиков создать собственную партию стало известно 15 марта. Гудков заверил, что Партия перемен объединит людей разных взглядов.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47 процента. Собчак заняла четвертое место, набрав 1,68 процента голосов, обойдя главу федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина и кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.

В предвыборной гонке телеведущая позиционировала себя как кандидата «против всех».

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