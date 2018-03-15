Собчак решила создать свою партию с Гудковым

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков решили создать собственную партию. Об этом Гудков сообщил на своей странице в Facebook.
«Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)», — написал он. По его словам, партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.
«Наша партия — в первую очередь, это партия "за возвращение к норме". И она объединит людей разных взглядов», — провозгласил Гудков. На встрече со сторонниками, которая прошла в Москве 15 марта, Собчак объявила: «Мы решили быть вместе», передает РИА Новости.
Дмитрий Гудков — российский политик и общественный деятель, с 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы, с 2011 по 2013 год состоял в партии «Справедливая Россия». На выборах в 2016 году баллотировался в депутаты ГД седьмого созыва от партии «Яблоко» по одномандатному округу в Москве, однако не смог набрать большинства голосов.