Путин и Собчак пожали руки

Президент России Владимир Путин пожал руку телеведущей Ксении Собчак на открытии памятника ее отцу, первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Глава государства и журналистка рукопожатием приветствовали друг друга во время церемонии на Васильевском острове, приуроченном к 20-летию со дня смерти Собчака. На мероприятии также присутствовала вдова Собчака, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова.

Как передает ТАСС, Путин вместе с Нарусовой возложил к подножию памятника букет красных роз. Ксения Собчак положила цветы чуть позже, отдельно от них. Монумент установлен в сквере рядом с юридическим факультетом СПбГУ, где преподавал Собчак.

Путин работал с Собчаком с начала 1990-х годов, а в 2000 году бывший мэр был доверенным лицом Путина, когда он стал кандидатом в президенты. Ксения Собчак отмечала, что за последние годы встречалась с Путиным только однажды — во время съемок документального фильма об отце. В 2018 году она участвовала в президентских выборах от партии «Гражданская инициатива». По итогам голосования дочь Собчака набрала 1,68 процента голосов, заняв четвертое место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!