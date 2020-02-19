Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, со дня смерти которого прошло 20 лет, пошел в народ, чтобы пообщаться с собравшимися на улице людьми. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На мероприятии присутствовали также глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф и замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.

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В январе 2019-го Путин жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, пришедшими на Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда. Некоторые петербуржцы снимали президента на смартфоны.

Анатолий Собчак был назначен мэром Санкт-Петербурга в июне 1991 года и проработал на это должности четыре года. В 2000 году Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от сердечной недостаточности.

Путин работал с Собчаком с начала 1990-х годов — был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а весной 1995 года руководил избирательной кампанией Собчака на выборах на пост губернатора. Выборы были проиграны, и Путин ушел со всех должностей, однако позже был переведен в Москву на должность заместителя управляющего делами президента России. Когда Собчак умер, Путин уже был исполняющим обязанности президента страны.

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