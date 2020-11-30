Собчак объяснила отказ носить маску в общественных местах

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак объяснила поклонникам, почему не носит защитную маску на фотографиях, сделанных в одном из петербургских театров. В Instagram она рассказала, что отказ связан с наличием у нее антител.

«Кто — молодцы? У меня антитела, и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода», — написала она. Так ведущая отреагировала на комментарий журналиста Романа Супера.

В оригинальной публикации Собчак рассказала, что посетила постановку «Братьев Карамазовых» в Малом драматическом театре (МДТ) Санкт-Петербурга. Она подчеркнула, что в зале «не было ни одного свободного места». «Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», — критически отозвался Супер о действиях Собчак.

В Telegram-канале Собчак также опубликовала фотографию зрительного зала в подтверждение своих слов. Она также констатировала, что Санкт-Петербург «все-таки настоящий город-ковид диссидент». Ковид-диссидент — новообразование в русском языке, обычно характеризующее людей, которые не верят в существование коронавируса или считают его практически не опасным для здоровья.

В мае ведущий Первого канала Иван Ургант пристыдил Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра Останкино. Блогерша в оправдание заметила, что сдавала анализы. Ургант шутливо отреагировал, что Собчак «просто сдала уже».

В октябре Собчак признала, что переболела коронавирусом. Она предположила, что могла переболеть коронавирусом два раза, либо не заразиться от сына в первый раз.