Собчак рассказала о «разносах» и штрафах своим сотрудникам

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как устраивает «разносы» своим сотрудникам. В интервью актрисе Ирине Безруковой она также описала, как штрафует их за ошибки в работе. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Начало».

В ходе беседы Собчак заметила, что у Безруковой не работал наушник. Телеведущая обратила внимание на ее спокойствие и заявила, что сама в аналогичной ситуации повела бы себя совершенно иначе. «Вот если бы я приехала к себе на съемку и у меня бы такое не работало, здесь бы уже мало бы не показалось. Штрафы, разбор, почему так, кто исполнительный продюсер, почему не проверили», — поделилась Собчак.

Она также добавила, что члены ее съемочной команды должны приезжать на площадку за час, проверять работу оборудования и заменять его на новое в случае необходимости. Телеведущая назвала свою систему жесткой и подчеркнула, что много требует не только от других, но и от себя.

В качестве примера Собчак рассказала о том, как устроила «разнос» оператору за то, что у него стерлось десять минут с флешки. «Я сажусь, я прям жестко: "Как так? Почему? Почему не перепроверил? Почему не понял, что флешка битая? Почему никому не сказал?"» — рассказала ведущая и добавила, что не прощает такие вещи.

В конце июля Собчак вошла в рейтинг 50 самых успешных российских звезд по версии Forbes. Утверждалось, что за год она заработала более 4,7 миллиона долларов (около 345 миллионов рублей). При этом большую часть доходов ей принесла реклама в соцсетях.