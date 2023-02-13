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14:06, 13 февраля 2023Среда обитания

Стало известно о продаже Дудем дома в Новой Москве

Mash: блогер Юрий Дудь продал дом в Новой Москве за 42 миллиона рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) избавился от загородного дома, расположенного в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дудь продал недвижимость, находящуюся в коттеджном поселке «Синергия» Сосенского поселения, еще в декабре 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас. Сумма сделки за участок в 12,5 соток и расположенный на нем особняк площадью 315 квадратных метров составила 42 миллиона рублей.

Проданный объект выполнен в стиле скандинавского минимализма. Среди его особенностей можно выделить наличие панорамных окон на первом этаже.

Кроме того, авторы публикации сообщили о том, что журналист выписался из квартиры отца и продал машину марки Hyundai.

В январе стало известно о том, что певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) решила избавиться от квартиры в Москве спустя год после покупки. За объект площадью 60 квадратных метров в Басманном районе столицы она попросила 30 миллионов рублей.

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Полина Кислицына
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