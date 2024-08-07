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10:54, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», блогер заверил, что не хотел оскорблять ее.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ.

Комментируя решение Мизулиной подать на него в суд, дизайнер указал, что это ее безусловное право. По словам Лебедева, он уверен в том, что судья в итоге вынесет справедливое решение. «Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаюсь на систему правосудия нашей страны», — добавил он.

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Екатерина Мизулина ранее сообщила, что ЛБИ подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Она заявила, что в интервью содержатся сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации и ее лично. Мизулина добавила, что ЛБИ намерена взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Интервью Лебедева Дудю длительностью более трех часов было опубликовано на YouTube 1 августа. В разговоре блогеры обсудили в том числе Лигу безопасного интернета и Мизулину. Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. Блогер также назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом».

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      Маргарита Щигарева
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