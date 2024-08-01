Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:21, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Лебедев в интервью Дудю раскритиковал Мизулину. Она пообещала засудить обоих

Мизулина хочет отсудить у Лебедева 10 млн за слово в интервью у Дудя
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал интервью журналисту Юрию Дудю (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Во время беседы они обсудили деятельность Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Екатерины Мизулиной. Последней не понравились резкие высказывания в свой адрес, и она решила подать в суд на обоих спикеров.

В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя

Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Общественная деятельница добавила, что намерена взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Все деньги она пообещала направить на помощь семьям участников специальной военной операции на Украине (СВО).

Кадр: вДудь / YouTube

Лебедев назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом»

Интервью Лебедева с Дудем длительностью больше трех часов было опубликовано на YouTube-канале журналиста в четверг, 1 августа. Во время разговора дизайнер заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность вредна для России.

«Она не помогает, она отпугивает людей», — сказал Лебедев. Блогер назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом» и отметил, что государство должно бороться с такими людьми, как Мизулина.

Кадр: вДудь / YouTube

Ранее глава ЛБИ уже пыталась привлечь Лебедева к ответственности. Например, в 2022 году ее возмутила публикация блогера о Великой Отечественной войне, в которой он рассуждал о том, с каких событий началась Вторая мировая война. Тогда она назвала пост Лебедева «победобесием», которое «наказуемо».

Моргенштерн счел Мизулину идеальной

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) назвал общественную деятельницу идеальной.

Артист предположил, что Мизулина «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему, а после его переезда продолжила проявлять интерес.

Рэпер назвал методы главы ЛБИ по «завоеванию мужчин» странными, а также предложил Мизулиной познакомиться с ним и встретиться.

Материалы по теме:
Уехавшие из России Слепаков, Макаревич, Монеточка и Дудь избавились от своих квартир и домов. Где они жили?
Уехавшие из России Слепаков, Макаревич, Монеточка и Дудь избавились от своих квартир и домов. Где они жили?
27 октября 2023
Мизулина внезапно стала интернет-звездой. Ей приписывают роман с SHAMAN и сомневаются в том, что она человек
Мизулина внезапно стала интернет-звездой. Ей приписывают роман с SHAMAN и сомневаются в том, что она человек
9 декабря 2023

«Ей 38, она идеальная. Как мне связаться с тобой, Катя?» — добавил Моргенштерн, отметив, что писал общественному деятелю в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), однако Мизулина удалила свой аккаунт в социальной сети.

Исполнитель также заявил, что Мизулина пытается «прикрыть жажду хайпа безопасностью детей в интернете», и счел ее карьеристкой. По словам музыканта, общественница обретает «славу и популярность», направляя обращения в отношении рэперов в Следственный комитет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев посоветовал освобожденным из российских тюрем «лихорадочно подбирать новые имена»

      В МИД России заявили о помощи Мали в повышении боеспособности ВС

      Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

      ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обмененными россиянами

      У миллениалов выросла заболеваемость раком

      69-летний вдовец нашел любовь по переписке и лишился дома

      В России заявили об удовлетворенности обменом заключенными со странами НАТО

      Две толпы туристов устроили драку на ножах из-за громкой музыки в отеле

      ФСБ раскрыла число возвращенных на родину в результате обмена россиян

      В Словакии остановку транзита нефти назвали угрозой энергобезопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше