Мизулина хочет отсудить у Лебедева 10 млн за слово в интервью у Дудя

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал интервью журналисту Юрию Дудю (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Во время беседы они обсудили деятельность Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Екатерины Мизулиной. Последней не понравились резкие высказывания в свой адрес, и она решила подать в суд на обоих спикеров.

В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Общественная деятельница добавила, что намерена взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Все деньги она пообещала направить на помощь семьям участников специальной военной операции на Украине (СВО).

Кадр: вДудь / YouTube

Лебедев назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом»

Интервью Лебедева с Дудем длительностью больше трех часов было опубликовано на YouTube-канале журналиста в четверг, 1 августа. Во время разговора дизайнер заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность вредна для России.

«Она не помогает, она отпугивает людей», — сказал Лебедев. Блогер назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом» и отметил, что государство должно бороться с такими людьми, как Мизулина.

Кадр: вДудь / YouTube

Ранее глава ЛБИ уже пыталась привлечь Лебедева к ответственности. Например, в 2022 году ее возмутила публикация блогера о Великой Отечественной войне, в которой он рассуждал о том, с каких событий началась Вторая мировая война. Тогда она назвала пост Лебедева «победобесием», которое «наказуемо».

Моргенштерн счел Мизулину идеальной

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) назвал общественную деятельницу идеальной.

Артист предположил, что Мизулина «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему, а после его переезда продолжила проявлять интерес.

Рэпер назвал методы главы ЛБИ по «завоеванию мужчин» странными, а также предложил Мизулиной познакомиться с ним и встретиться.

«Ей 38, она идеальная. Как мне связаться с тобой, Катя?» — добавил Моргенштерн, отметив, что писал общественному деятелю в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), однако Мизулина удалила свой аккаунт в социальной сети.

Исполнитель также заявил, что Мизулина пытается «прикрыть жажду хайпа безопасностью детей в интернете», и счел ее карьеристкой. По словам музыканта, общественница обретает «славу и популярность», направляя обращения в отношении рэперов в Следственный комитет.

