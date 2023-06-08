Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:24, 8 июня 2023Культура

Моргенштерн обвинил Мизулину в прикрытии жажды популярности защитой детей

Моргенштерн заявил, что Мизулина прикрывает жажду популярности защитой детей в интернете

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил в своем Telegram-канале, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прикрывает жажду популярности защитой детей в сети.

Ранее Мизулина опубликовала видео, на котором она выбрасывает букет цветов и говорит, что не принимает подарки «от врагов России». Пользователи высказали предположение, что дарителем был Моргенштерн.

Отвечая на вопросы поклонников, рэпер опроверг информацию о том, что это он прислал общественнице букет. Артист отметил, что не стал бы присылать цветы человеку, который стремится «прикрыть жажду хайпа безопасностью детей в интернете».

Исполнитель назвал Мизулину карьеристкой, а также добавил, что она обретает «славу и популярность», направляя обращения в отношении рэперов в Следственный комитет (СК).

Моргенштерн привел в пример музыкальные группы 90-х годов, в содержании треков которых также упоминались запрещенные вещества, и обратился к рэперам, которых общественница призвала проверить на пропаганду наркотиков: «Она просто человек, который собрал какую-то команду и пишет доносы. Вы можете также писать доносы».

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Егор Ракитин, более известный под псевдонимом Big Baby Tape, перенес концерт в Екатеринбурге после призыва Екатерины Мизулиной проверить артиста на пропаганду наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении
    Представившийся полицейским убедил российскую пенсионерку выкинуть деньги в окно
    Стало известно о выступлениях призванного в армию хоккеиста Федотова
    Путину доложили о ситуации на запорожском направлении
    Премьер-министр Великобритании отказался тратить время на Дональда Трампа
    Товарооборот России с одной страной вырос
    Бывший муж Бородиной назвал главный урок брака с ней
    Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили
    Врач перечислила россиянкам самые опасные бьюти-процедуры
    На Украине обратились в ЕСПЧ из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.