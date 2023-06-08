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14:00, 8 июня 2023Культура

Big Baby Tape перенес концерт после обвинений в пропаганде наркотиков

Big Baby Tape перенес концерт после просьбы Мизулиной о проверке на пропаганду наркотиков
Big Baby Tape

Big Baby Tape. Кадр: VSRAP / YouTube

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Ракитин, более известный под псевдонимом Big Baby Tape, перенес концерт в Екатеринбурге после призыва главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной проверить артиста на пропаганду наркотиков. Об этом сообщается в группе, посвященной выступлению, в соцсети «ВКонтакте».

Концерт рэпера должен был состояться 8 июня. «К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители могут вернуть деньги за купленные на мероприятие билеты.

Ранее Мизулина обратилась в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских хип-хоп-исполнителей Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

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    Анастасия Астахова
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