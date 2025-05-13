Лебедева и Дудя обязали удалить видео с оскорблениями Мизулиной

Суд в Москве обязал Лебедева и Дудя удалить видео с оскорблениями Мизулиной

Лефортовский суд Москвы обязал российского блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) удалить видео с оскорблениями главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала заседания.

Суд частично удовлетворил иск Мизулиной против Лебедева и Дудя по делу о защите чести и достоинства, признав высказывания порочащими, и обязал удалить фрагменты с оскорблениями главы ЛБИ из видеозаписей.

Ранее сообщалось, что Лебедев извинился за слова о Мизулиной, прозвучавшие в интервью Дудю. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ. Мизулина, в свою очередь, заявила, что не принимает извинения блогера.

Лебедев в интервью Дудю, которое вышло 1 августа, раскритиковал деятельность ЛБИ и ее главы.

В сентябре прошлого года Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к обоим блогерам. Она заявила, что в интервью содержатся сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации и ее лично. Мизулина также добавила, что ЛБИ намерена взыскать десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.