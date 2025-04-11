Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина

Спецпосланник Трампа Уиткофф поблагодарил Путина за уделенное время

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за уделенное переговорам время. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мистер президент… Спасибо за уделенное время», — заявил Уиткофф.

Перед тем как пожать руку президенту России, американский спецпосланник поправил галстук и приложил ладонь к груди. Рукопожатие длилось несколько секунд.

Ранее специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что приветствие Уиткоффа раскрыло его добросердечное отношение к Путину.

Переговоры российского лидера и спецпосланника американского президента стартовали в Санкт-Петербурге. Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля.