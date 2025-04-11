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19:52, 11 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина

Спецпосланник Трампа Уиткофф поблагодарил Путина за уделенное время
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за уделенное переговорам время. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мистер президент… Спасибо за уделенное время», — заявил Уиткофф.

Перед тем как пожать руку президенту России, американский спецпосланник поправил галстук и приложил ладонь к груди. Рукопожатие длилось несколько секунд.

Ранее специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что приветствие Уиткоффа раскрыло его добросердечное отношение к Путину.

Переговоры российского лидера и спецпосланника американского президента стартовали в Санкт-Петербурге. Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля.

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