Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

Эксперт по этикету Николаева: Жест Уиткоффа выдал сердечное отношение к Путину

Жест специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа выдал его добросердечное отношение к президенту России Владимиру Путину, рассказала специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Так в беседе с «Лентой.ру» эксперт высказалась об опубликованном в сети видео, где американский политик перед рукопожатием с российским президентом прикладывает руку к сердцу.

«Правил таких в этикете, естественно, нет. Рукопожатие — оно и есть рукопожатие. Все остальные телодвижения лишь раскрывают личность для нас, для окружающих. Тело выдает нас с головой. Иной раз оно бывает предателем. Иной раз оно помогает определенным образом. Но надо всегда помнить, что как бы мы в голове ни держали, что надо сделать то-то и то-то, тело всегда выдаст наш истинные намерения. Что в данном случае, собственно говоря, и произошло», — рассказала Николаева.

Истинное отношение господина Уиткоффа к нашему президенту очень добросердечное Татьяна Николаева специалист по этикету и деловому протоколу

Ранее в Санкт-Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Видео встречи политиков опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля.