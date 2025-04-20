Ирландский журналист рассказал о возвращении западных компаний в Россию

Журналист Боуз: Западные компании могут не надеяться на легкое возвращение в РФ

Западные компании могут не надеяться на легкое возвращение в Россию и выкуп своих активов, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, западные компании все больше хотят вернуться в Россию и часто сталкиваются с проблемами.

«Компании, которые покинули Россию, не смогут дешево вернуть свои активы. Им придется платить всю рыночную стоимость своего бизнеса», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, Москва может ввести дополнительные условия, в виде локализации производства и передачи технологий.

Ранее стало известно, что в Россию может вернуться ушедший из-за санкций зарубежный бренд Ariston — итальянский производитель бытовой техники. Также есть вероятность восстановления бизнеса в России американскими нефтесервисными гигантами, в частности, «большой четверки» Weatherford, SLB, Halliburton и Baker Hughes.