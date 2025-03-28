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04:12, 28 марта 2025Экономика

Ряду американских компаний предрекли возвращение в Россию

«Известия»: Вслед за Ariston в Россию могут вернуться Microsoft, Apple и HP
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вслед за Ariston в Россию могут вернуться и другие иностранные организации. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты считают, что в первую очередь можно ожидать возвращения американского бизнеса, в том числе Microsoft, Apple и HP. Также это могут быть представители фирм, которые передали свои активы во временное управление государству, сохранив для себя возможность возвращения.

Также есть вероятность восстановления бизнеса в России американскими нефтесервисными гигантами, в частности, «большой четверки» Weatherford, SLB, Halliburton и Baker Hughes. Впрочем, отметил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, это будет им выгодно только в случае снятия санкций и возвращения на рынки союзников США.

Ранее стало известно, что в Россию может вернуться ушедший из-за санкций зарубежный бренд Ariston — итальянский производитель бытовой техники. До этого президент России Владимир Путин отменил решение о передаче во временное управление структуре «Газпрома» российских активов компании.

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