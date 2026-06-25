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21:45, 25 июня 2026Бывший СССР

На Украине мобилизовали собаку

«Страна»: В Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали собаку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали собаку в Одессе, пишет Telegram-канал «Политика страны».

По информации местных пабликов, сотрудники ТЦК задержали мужчину во время прогулки с собакой. Несмотря на наличие у него всех необходимых документов, между ним и представителями военкомата возник конфликт, после которого, как утверждается, животное забрали.

Позже, по данным источников, собаку обнаружили с травмами — она была в крови и со сломанной лапой. Сообщается, что владелец животного обратился в полицию с заявлением.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК вместе с полицейскими мобилизовали мужчину с психическими отклонениями. Инцидент произошел в Минском массиве. По информации местных жителей, ранее мужчина уже находился в ТЦК, однако смог сбежать и документально зафиксировать побои.

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