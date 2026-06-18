В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с психическими отклонениями

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) вместе с полицейскими мобилизовали мужчину с психическими отклонениями. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Минском массиве. По информации местных жителей, ранее мужчина уже находился в ТЦК, однако смог сбежать и документально зафиксировать побои.

«Полиция приняла заявление, и мужчине пообещали привезти телефон, который отобрали в ТЦК. Но вместо телефона полицейские привезли военкомов и вместе с ними повторно забрали мужчину, применив физическую силу», — говорится в сообщении.

Ранее администратор популярного на Украине Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко, известный лояльным отношением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил, что его задержали сотрудники ТЦК.