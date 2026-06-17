Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:44, 17 июня 2026Интернет и СМИ

На Украине мобилизовали лояльного к Зеленскому администратора Telegram-канала

Администратор Telegram-канала «Труха» Лавриненко заявил, что его задержали сотрудники ТЦК
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Администратор популярного на Украине Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко, известный лояльным отношением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил, что его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). О том, что его мобилизовали, Лавриненко сообщил в одном из постов.

«Меня фактически выследили и задержали пятеро сотрудников ТЦК», — говорится в заявлении.

По словам Лавриненко, мобилизовать его приказал лично министр обороны страны Михаил Федоров. Также администратор канала пожаловался на угрозы от советника главы Минобороны Сергея Стерненко.

В течение последнего месяца Лавриненко вместе с командой расследовал случаи коррупции в оборонной сфере республики, которые, по его мнению, могут привести к крупному скандалу, если их обнародовать.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали священника, архимандрита Алексия из Украинской православной церкви (УПЦ). Его отправили на полигон в Ровненской области на западе страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

    Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

    Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

    Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

    Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

    Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

    «Лоха» в России защитят от пропажи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

    Девочка испугалась наказания за разбитую бутылку, ушла из дома и не возвращалась 22 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok