На Украине мобилизовали лояльного к Зеленскому администратора Telegram-канала

Администратор Telegram-канала «Труха» Лавриненко заявил, что его задержали сотрудники ТЦК

Администратор популярного на Украине Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко, известный лояльным отношением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил, что его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). О том, что его мобилизовали, Лавриненко сообщил в одном из постов.

«Меня фактически выследили и задержали пятеро сотрудников ТЦК», — говорится в заявлении.

По словам Лавриненко, мобилизовать его приказал лично министр обороны страны Михаил Федоров. Также администратор канала пожаловался на угрозы от советника главы Минобороны Сергея Стерненко.

В течение последнего месяца Лавриненко вместе с командой расследовал случаи коррупции в оборонной сфере республики, которые, по его мнению, могут привести к крупному скандалу, если их обнародовать.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали священника, архимандрита Алексия из Украинской православной церкви (УПЦ). Его отправили на полигон в Ровненской области на западе страны.