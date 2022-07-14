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«АвтоВАЗ» решил создать новое семейство автомобилей

«АвтоВАЗ» решил создать новое семейство автомобилей, сказал глава компании Максим Соколов

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«АвтоВАЗ» планирует создать новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С, сказал в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

«Это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях», — отметил он. Соколов подчеркнул, что перед автогигантом стоит задача глубокой локализации. Он также рассказал, что производство модели Lada Xray на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти возобновлять в этом году не планируют из-за ее низкой локализации и логистических рисков. Аналогичная ситуация сложилась и с Duster. Топ-менеджер также уточнил, что выпуск этой модели предполагает выплату роялти.

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При этом глава компании допустил запуск производства Lada Largus в ближайшее время, но есть проблемы. «Запасов автокомпонентов на "АвтоВАЗе" сейчас недостаточно для выпуска модели в тех объемах, в которых она выпускалась в предыдущие периоды времени», — пояснил он. Соколов также рассказал, что компания решила начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta. Цены на автомобили Lada в ближайшее время будут несколько снижаться, пообещал он.

Ранее «АвтоВАЗ» начал производство упрощенной Lada Granta Cross Classic’22, цена на нее начинается от 722,3 тысячи рублей. Предполагается, что следующей моделью, выпуск которой возобновится на предприятии, станет еще один внедорожник Niva Travel.

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Платон Щукин
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