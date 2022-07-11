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«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Granta Cross

«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Lada Granta Cross Classic’22

Фото: Shutterstock

Очередной моделью автомобиля, производство которой возобновил «АвтоВАЗ», стала Lada Granta Cross Classic’22. Стоимость машины начинается от 722,3 тысячи рублей, говорится в сообщении на сайте предприятия.

В описании модели указано, что она оснащена ручной коробкой передач, электроусилителем руля, электроподъемниками передних дверей, электроприводом, обогревом наружных зеркал и бортовым компьютером. От обычной Lada Granta эту модель отличает увеличенный дорожный просвет, защитный обвес кузова и оригинальные контрастные решения в отделке.

Информации про наличие антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности на сайте нет. Как указывает издание Autonews.ru, без этих опций пришлось обойтись, а кроме того, экологический класс новой модели снизился до стандарта «евро-2».

«АвтоВАЗ» начал переходить на устаревшие, менее экологичные и более дорогие модели в связи с дефицитом комплектующих, с которым после начала действий российской армии на Украине столкнулись все отечественные автопроизводители.

С начала апреля заводы компании фактически находились в простое. Первым в начале июня было возобновлено производство Lada Granta Classic’22. Предполагается, что до конца года удастся запустить линии по выпуску Niva Legend и Niva Travel. В июне продажи «АвтоВАЗа» сократились на 81 процент.

Ударная волна


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Платон Щукин
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