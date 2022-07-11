«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Granta Cross

«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Lada Granta Cross Classic’22

Очередной моделью автомобиля, производство которой возобновил «АвтоВАЗ», стала Lada Granta Cross Classic’22. Стоимость машины начинается от 722,3 тысячи рублей, говорится в сообщении на сайте предприятия.

В описании модели указано, что она оснащена ручной коробкой передач, электроусилителем руля, электроподъемниками передних дверей, электроприводом, обогревом наружных зеркал и бортовым компьютером. От обычной Lada Granta эту модель отличает увеличенный дорожный просвет, защитный обвес кузова и оригинальные контрастные решения в отделке.

Информации про наличие антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности на сайте нет. Как указывает издание Autonews.ru, без этих опций пришлось обойтись, а кроме того, экологический класс новой модели снизился до стандарта «евро-2».

«АвтоВАЗ» начал переходить на устаревшие, менее экологичные и более дорогие модели в связи с дефицитом комплектующих, с которым после начала действий российской армии на Украине столкнулись все отечественные автопроизводители.

С начала апреля заводы компании фактически находились в простое. Первым в начале июня было возобновлено производство Lada Granta Classic’22. Предполагается, что до конца года удастся запустить линии по выпуску Niva Legend и Niva Travel. В июне продажи «АвтоВАЗа» сократились на 81 процент.

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