Продажи «АвтоВАЗа» упали на 81 процент

Продажи «АвтоВАЗа» в июне сократились на 81 процент

В июне продажи «АвтоВАЗа» составили 7,5 тысячи машин, что на 81,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом ситуация несколько лучше, чем в мае: в отношении месяц к месяцу зафиксирован рост на 24,5 процента. Об этом на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге рассказал президент компании Максим Соколов, передает «Коммерсантъ».

В мае продажи автомобилей в России в целом упали на 83,5 процента в годовом выражении, на 25 процентов к апрелю и на 56 процентов к маю. Основной причиной стал дефицит у дилеров, которые столкнулись с почти полной остановкой поставок.

Подавляющее большинство автозаводов в России прекратило выпуск машин из-за отсутствия иностранных комплектующих. «АвтоВАЗ» сумел возобновить производство только в начале июня. Первой новой моделью стала Lada Granta 2022 без автоматической коробки передач, подушки безопасности и АБС. В перспективе предполагается выпуск Niva и Vesta.

В конце июня руководство «АвтоВАЗа» объявило о намерении продлить четырехдневку и после 5 сентября. Предварительно сокращенная рабочая неделя предполагается до 6 ноября.

В середине июня президент России Владимир Путин назвал сохранение рабочих мест одной из важнейших задач российского автопрома. По его мнению, вместе с этим следует развивать отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов в мире, и обеспечивать технологический суверенитет.