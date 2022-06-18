«АвтоВАЗ» сообщил о планах возобновить производство ряда моделей

Губернатор Азаров сообщил о планах «АвтоВАЗ» возобновить производство ряда моделей

Российкая компания «АвтоВАЗ» работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы возобновить производство ряда моделей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает РИА Новости.

По его словам, по всем моделям автомобилей, кроме Lada Vesta, компания ведет «интенсивную проработку» запуска сборочных производств.

«Больше ясности будет уже к концу следующей недели. По разным моделям разные степени локализации и, соответственно, зависимость от поставки импортных комплектующих», — добавил Азаров.

Ранее президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов назвал сроки возобновления производства автомобилей Niva. Он уточнил, что выпуск моделей Niva Legend и Niva Travel будет возобновлен в июле и августе этого года соответственно. Конкретных планов по поводу дальнейшего расширения производства он не привел.