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Путин назвал одной из основных задач автопрома сохранение рабочих мест

Президент России Путин потребовал сохранить коллективы российских автозаводов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Одной из основных задач российского автопрома является сохранение рабочих мест и обеспечение занятости сотрудников. Об этом на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Также, по его словам, Россия должна обеспечить технологический суверенитет, выдержать курс на развитие собственных технологий, чтобы в стране были свои инженерные разработки, интеллектуальные права, ноу-хау.

Вместе с тем глава государства признал, что отказ большинства иностранных автоконцернов от сотрудничества с Россией, на который они пошли после ввода российских войск на территорию Украины, заметно отразится на выпуске автомобилей. Путин назвал эти действия демаршем, предпринятым несмотря на долгосрочные обязательства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил пересадить российских чиновников на автомобили Lada, чтобы ускорить развитие технологий в стране, сделать отрасль устойчивой и перспективной. В ответ на это сенатор Андрей Клишас предложил главе ведомства подать пример и приехать на российском автомобиле на заседание Совета Федерации.

Первым автомобилем Lada, который «АвтоВАЗ» начал выпускать без иностранных комплектующих, стала Lada Granta Classic 2022. У нее механическая коробка передач, нет подушки безопасности и АБС, а экологический класс снижен по сравнению с прошлыми моделями. Стоимость новинки начинается от 658 300 рублей.

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Платон Щукин
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