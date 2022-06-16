Клишас призвал приехать Силуанова в Совфед на «Ладе»

Сенатор Клишас предложил главе Минфина Силуанову приехать в Совфед на автомобиле Lada

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас ответил на предложение главы Минфина России Антона Силуанова, который предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. Комментарий появился в его Telegram-канале.

«Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил, как сделать отечественный автопром устойчивым и перспективным. Ждем Силуанова в Совфед на Lada», — написал он.

Ранее министр финансов России заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров. «Обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — предложил он.

В конце марта бизнес предложил Минпромторгу возобновить госпрограмму, предлагавшую россиянам скидку при сдаче старого автомобиля и приобретении нового отечественного. При этом компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации.