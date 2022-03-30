Для россиян предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

Директор «Руслом.ком» Ковшевный предложил ввести скидку ₽150 тыс на отечественные авто

Бизнес предложил Минпромторгу возобновить госпрограмму, предлагавшую россиянам скидку при сдаче старого автомобиля и приобретении нового отечественного. Об этом сообщил «Известиям» директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Ассоциация направила соответствующую инициативу в Минпромторг. В ведомстве уточнили, что письмо пока не поступило.

По словам Ковшевного, следует увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 до 150 тысяч рублей, а также создать реестр утилизаторов автомобилей на Госуслугах. Кроме того, он заявил о необходимости предусмотреть возможность переработки разными способами (через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации).

При этом компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации, отметил Ковшевный. «Ассоциация считает возможным рассмотреть дополнительные штрафы за подделку такого свидетельства, его выдачу с заведомо ложной информацией, а также за предоставление такого документа при отсутствии лицензии на право обращения с опасными отходами», — заключил директор ассоциации.

Ранее директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов сообщал, что в конце марта стоимость автомобилей на российском рынке начала падать. При этом эксперт указал на сохранение дефицита в автосалонах. «Курс рубля относительно доллара и евро несколько стабилизировался, некоторые дистрибьюторы уже думают о том, чтобы откатить частично те повышения», — пояснил Кустов.