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Российских чиновников предложили пересадить на «Лады»

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили «Лада»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал он.

Еще глава Минфина призвал избегать «наркотиков» для экономики, которым рискует стать использование бюджетных средств в качестве поддержки. Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».

Кроме того, он добавил, что России необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию в экономике — принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности.

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Платон Щукин
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