Минфин призвал избегать «наркотиков» для экономики

Глава Минфина Силуанов заявил, что бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик

Использование бюджетных средств в качестве «лекарства» для поддержки экономики может превращаться в «наркотик», заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он призвал избегать подобного развития событий, передает РИА Новости.

Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль», пояснил Силуанов. Инфляционное давление в России и так значительно: по итогам мая показатель роста цен превысил 17 процентов.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов также заявил, что России необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию в экономике — принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности.

«Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности», — добавил он.

При этом, по оценкам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, внешняя ситуация для российской экономики останется трудной — возможно, даже навсегда. Глава регулятора считает, что «по-прежнему» ситуация для экономики страны обстоять уже не будет. «Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией», — пояснила она.