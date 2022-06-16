Набиуллина предсказала сохранение давления на Россию «надолго или навсегда»

Набиуллина заявила, что ухудшение внешних условий для экономики может сохраниться навсегда

Давление на российскую экономику, связанное с ухудшением внешних условий, может сохраниться надолго или даже навсегда, предсказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Ее заявления цитирует РИА Новости.

Глава регулятора считает, что «по-прежнему» ситуация для экономики страны обстоять уже не будет. «Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией», — пояснила она.

В сложившихся непростых условиях необходимо быстро реагировать на перемены и проявлять гибкость, отметила Набиуллина. В ходе проходящей структурной перестройки российская экономика может столкнуться с технологической деградацией, однако, по оценкам Набиуллиной, роль может сыграть частная инициатива.

Руководитель Банка России также добавила, что в ситуации экспортных ограничений значительная часть производства страны должна работать на внутренний рынок. Набиуллина подчеркнула, что для оценки картины в российской экономике смотреть показатель ВВП недостаточно — необходимо принимать во внимание и благосостояние населения.

При этом ВВП в 2022 году, по прогнозам властей, в любом случае будет снижаться, хотя оценки спада экономики стали чуть более оптимистичны, заявлял 15 июня министр экономического развития Максим Решетников. Он также добавил, что инфляция будет «ощутимо ниже», чем заложено в макропрогнозе, — 17,5 процента (сопоставимо с уровнем годовой инфляции на конец мая). Снижение ВВП ранее прогнозировалось на уровне 7,8 процента.

Ударная волна



