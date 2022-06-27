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«АвтоВАЗ» продлил четырехдневку до ноября

«АвтоВАЗ» продлил четырехдневную рабочую неделю с 5 сентября до 6 ноября

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Руководство «АвтоВАЗа» объявило о намерении продлить режим четырехдневной рабочей недели с 5 сентября до 6 ноября из-за возможного негативного развития ситуации на авторынке. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет «Интерфакс».

Представитель предприятия указал, что такая мера позволит сохранить рабочие места и коллектив. В указанные сроки подразделения, занятые на сборке Lada Granta и автомобилей на платформе В0, будут работать в две смены четыре дня, а те, кто отвечает за сборку Lada Niva — четыре дня в неделю в одну смену.

Режим сокращенного рабочего дня введен на «АвтоВАЗе» с 6 июня. Ранее компания два месяца почти не выпускала автомобили. Вначале сотрудники были отправлены в корпоративный отпуск, а потом, после недели производства, переведены в простой.

Причиной резкого сокращения производства стали западные санкции, введенные в ответ на действия российских войск на Украине, и остановка поставок комплектующих. В мае из компании вышел теперь уже бывший собственник — французский концерн Renault.

Возобновить выпуск автомобилей волжский автозавод смог в начале июня. Первой моделью стала Lada Granta Classic 2022, лишенная таких привычных опций, как подушка безопасности, АБС и тревожной кнопки. Ее стоимость начинается от 658 300 рублей.

В середине июня президент страны Владимир Путин назвал одной из главных задач автомобильной отрасли России сохранение рабочих мест и обеспечение занятости.

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Платон Щукин
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