Renault оценил затраты на возвращение в Россию

Возвращение Renault в Россию будет стоить компании столько же, сколько уход с рынка

Глава французского автогиганта Renault Жан-Доминик Сенар оценил затраты на возвращение компании в Россию и возобновление производства. По его словам, это будет стоить компании столько же, сколько стоил уход с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Сенар уточнил, что изначально компания уходила из России так, чтобы в перспективе иметь возможность вернуться, если ситуация изменится. «Что касается возможного возвращения, то оно будет стоить нам столько же, сколько стоил наш уход, что совсем не так много», — подытожил глава концерна и уточнил, что решение о возвращении в Россию будет приниматься исходя из развития ситуации.

В середине мая стало известно, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» (67,69 процента) передана предприятию НАМИ, которое подведомственно Минпромторгу, а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. В частности, на заводе планируется возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие намерено выпускать электромобили.

По словам Сенара, решение уйти из России было трудным. По информации The Wall Street Journal, покупатель заплатил и за долю в «АвтоВАЗ», и за московский завод по рублю. У Renault останется опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

При этом передачу активов французской компании отказались считать национализацией: целью перехода активов Renault в госсобственность назвали сохранение рабочих мест.

В настоящее время власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о производстве машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. среди вероятных партнеров рассматриваются JAC Motors, FAW и BYD.