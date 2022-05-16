В России назвали цель перехода активов Renault в госсобственность

Депутат Кирьянов объяснил национализацию Renault необходимостью сохранения рабочих мест

Цель перехода в госсобственность активов автоконцерна Renault — поддержание важной отрасли и рынка труда. Такие решения следует принимать по каждой компании индивидуально, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Депутат считает, что передача активов компании государству и правительству Москвы стала результатом ухода автопроизводителя из России.

«Сегодняшняя ситуация, связанная с активами Renault, продиктована прежде всего необходимостью сохранять стратегические отрасли и сохранять рабочие места. Все политические и экономические решения, связанные с работой в Российской Федерации, не могут быть односторонними, только со стороны транснациональных корпораций. Эти решения должны идти встык и, что называется, рука об руку с решениями внутри России. Такой сегодняшний алгоритм апробируется, я думаю, это будет способствовать обеспечению условий функционирования и экономики, и того, чтобы люди, вовлеченные в этот бизнес, не потеряли источники доходов», — сказал парламентарий.

По словам Артема Кирьянова, Россия готова к любой реакции французской компании на национализацию.

Они могут отреагировать на это любым образом, но лучшая реакция на данном этапе — это просто признать ситуацию как состоявшийся факт Артем Кирьянов депутат Госдумы

Он также отметил, что решения по другим крупным игрокам должны приниматься с учетом индивидуальных особенностей. При этом депутат затруднился оценить дальнейшую прибыльность компании.

Будем наблюдать за развитием ситуации. Мы никогда не были в таком процессе, может быть, этот кейс будет показательным Артем Кирьянов депутат Госдумы

Минпромторг объявил о переходе активов компании Renault в собственность государства. Долей автоконцерна в «АвтоВАЗе» будет владеть ФГУП НАМИ, а заводом «Рено Россия» — правительство Москвы. Обе сделки одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщила пресс-служба Минпромторга.

Теперь 100 процентов акций «Рено Россия» принадлежат столичному правительству. 67,69 процентов акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность России в лице ФГУП НАМИ, оставшиеся акции российского автопроизводителя останутся в руках госкорпорации «Ростех».

Выкупить свою долю в концерне Renault может в течение следующих шести лет, заявили в Минпромторге.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что на национализированном заводе в российской столице будет запущено производство «Москвичей», которые в дальнейшем должны стать электромобилями.

Renault объявила об уходе из России 23 марта, официальная причина — трудности с поставками комплектующих.

