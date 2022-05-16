Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России назвали цель перехода активов Renault в госсобственность

Депутат Кирьянов объяснил национализацию Renault необходимостью сохранения рабочих мест

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Цель перехода в госсобственность активов автоконцерна Renault — поддержание важной отрасли и рынка труда. Такие решения следует принимать по каждой компании индивидуально, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Депутат считает, что передача активов компании государству и правительству Москвы стала результатом ухода автопроизводителя из России.

«Сегодняшняя ситуация, связанная с активами Renault, продиктована прежде всего необходимостью сохранять стратегические отрасли и сохранять рабочие места. Все политические и экономические решения, связанные с работой в Российской Федерации, не могут быть односторонними, только со стороны транснациональных корпораций. Эти решения должны идти встык и, что называется, рука об руку с решениями внутри России. Такой сегодняшний алгоритм апробируется, я думаю, это будет способствовать обеспечению условий функционирования и экономики, и того, чтобы люди, вовлеченные в этот бизнес, не потеряли источники доходов», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
В России оценили масштабы снижения производства автомобилей
В России оценили масштабы снижения производства автомобилей
27 апреля 2022
Toyota приостановила работу заводов из-за нехватки запчастей
Toyota приостановила работу заводов из-за нехватки запчастей
11 мая 2022
В России оценили подорожание автозапчастей
В России оценили подорожание автозапчастей
13 мая 2022

По словам Артема Кирьянова, Россия готова к любой реакции французской компании на национализацию.

Они могут отреагировать на это любым образом, но лучшая реакция на данном этапе — это просто признать ситуацию как состоявшийся факт

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

Он также отметил, что решения по другим крупным игрокам должны приниматься с учетом индивидуальных особенностей. При этом депутат затруднился оценить дальнейшую прибыльность компании.

Будем наблюдать за развитием ситуации. Мы никогда не были в таком процессе, может быть, этот кейс будет показательным

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

Минпромторг объявил о переходе активов компании Renault в собственность государства. Долей автоконцерна в «АвтоВАЗе» будет владеть ФГУП НАМИ, а заводом «Рено Россия» — правительство Москвы. Обе сделки одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщила пресс-служба Минпромторга.

Теперь 100 процентов акций «Рено Россия» принадлежат столичному правительству. 67,69 процентов акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность России в лице ФГУП НАМИ, оставшиеся акции российского автопроизводителя останутся в руках госкорпорации «Ростех».

Выкупить свою долю в концерне Renault может в течение следующих шести лет, заявили в Минпромторге.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что на национализированном заводе в российской столице будет запущено производство «Москвичей», которые в дальнейшем должны стать электромобилями.

Renault объявила об уходе из России 23 марта, официальная причина — трудности с поставками комплектующих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Европе пообещали рекордный рост цен
Россиянам впервые покажут придуманный нейросетью сериал
Пленный боец ВСУ пожаловался на дедовщину инструкторов НАТО
Европа допустила замену российского газа сырьем из Израиля
В российском городе решили продать жилье с «респектабельными соседями»
Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для летнего отдыха
В Литве призвали прекратить транзит российских газа и нефти через Украину
Незнакомцы голыми руками остановили машину с потерявшей сознание водительницей
Рябков оценил возможность России стать прямой угрозой НАТО
Жителям Москвы и области пообещали дожди и заморозки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.