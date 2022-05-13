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В России оценили подорожание автозапчастей

«Ъ»: автозапчасти за последние месяцы подорожали в среднем на 30 процентов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Автозапчасти за последние месяцы подорожали в среднем на 30 процентов. Цены на особенно популярные запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля к февралю изменились в среднем на 31 процент, свидетельствуют оценки «Коммерсанта», основанные на данных «Тинькофф Страхования».

Среди наружных кузовных элементов больше всего выросли цены на бамперы (на передний и задний — на 34 и 32 процента соответственно), в меньшей степени подорожали крылья, передние двери, решетки радиатора, стекла — в диапазоне от 26 до 31 процента.

Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев объяснил, что запасы комплектующих на складах сейчас сокращаются. По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, сложнее с кузовными деталями для новых моделей, для тех, что старше пяти лет, доступны в том числе неоригинальные запчасти.

Руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский объяснил, что трудности с наличием комплектующих испытывают до 35 процентов техцентров, причем частично дефицит наблюдался еще в пандемию. Дополнительные сложности возникли после введения санкций и проблем с логистикой, последовавших за началом спецоперации на Украине.

В середине апреля Центральный банк, указывая на нехватку оригинальных запчастей для авто и их подорожание, предложил пересчитать стоимость ремонта по ОСАГО, ориентируясь на стоимость аналоговых комплектующих. Применять меру предполагали только в отношении автомобилей, выпущенных производителями из «недружественных государств».

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Платон Щукин
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