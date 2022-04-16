В России предложили пересчитать стоимость ремонта по ОСАГО

Банк России предложил считать ремонт по ОСАГО, ориентируясь на цены аналоговых запчастей

Банк России (ЦБ) предложил пересчитать стоимость ремонта по ОСАГО, сообщают «Известия».

Так, в ЦБ хотят ориентироваться на стоимость аналоговых запчастей, поскольку оригиналы либо отсутствуют, либо сильно выросли в цене. Сообщается, что такая мера позволит делать качественный ремонт и сдержать цены на ОСАГО. Применять ее планируют только в отношении автомобилей, выпущенных производителями из недружественных государств. Для брендов из стран, не вводивших санкции против России, в стоимости ремонта будут учитывать цены оригинальных запчастей — в случае, если они есть на рынке. Если в доступе нет и аналогов, то стоимость запчасти будет определяться экспертом.

«В нынешних условиях санкций доступность оригинальных запчастей под большим вопросом. То, что при составлении справочника смогли найти одну запчасть и взять ее цену, абсолютно не означает, что все желающие смогут купить такую запчасть по этой цене. Вполне может оказаться, что эта запчасть единственная, а ее цена спекулятивная. Так что возникает вопрос, насколько вообще возможно будет починить автомобиль оригинальными запчастями вне зависимости от рассчитанной стоимости ремонта», — рассказали в пресс-службе Банка. Представители ЦБ также подчеркнула, что эта мера является временной — как только ситуация с поставками запчастей нормализуется, указанное решение будет пересмотрено.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила против использования подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО и заявила, что следует ставить в машины только новые детали. Автодилеры также указали, что производители уведомили их о достаточных запасах деталей на складах и предостерегли от использования неоригинальных изделий. О возможности такого ремонта стало известно 11 апреля.