Автодилеры выступили против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями

Автодилеры России выступили за использование только новых запчастей при ремонте по ОСАГО

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила против использования подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО и заявила, что следует ставить в машины только новые детали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исторически именно РОАД ратовала за изменения в законе об ОСАГО и использование новых запчастей при ремонте», — подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

Автодилеры также указали, что производители уведомили их о достаточных запасах деталей на складах и предостерегли от использования неоригинальных изделий.

Центробанк также выступил против инициативы, заявив о невозможности обеспечить качественный ремонт при помощи бывших в употреблении запчастей. В регуляторе подчеркнули, что установка ненадежных элементов в автомобилях может привести к трагедиям на дорогах.

11 апреля «Известия» сообщили, что Центробанк обсуждает со страховщиками возможность использовать подержанные запчасти при ремонте машин по ОСАГО, а также продлить максимальный срок ремонта по полису с 30 до 60 дней. В Минфине подчеркнули, что важно не допустить опасного ремонта.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что эта практика может быть небезопасной и стимулировать угоны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что решение ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у запчастями должно обсуждаться в парламенте.

