Автодилеры выступили против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила против использования подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО и заявила, что следует ставить в машины только новые детали. Об этом сообщает РИА Новости.
«Исторически именно РОАД ратовала за изменения в законе об ОСАГО и использование новых запчастей при ремонте», — подчеркнули в пресс-службе ассоциации.
Автодилеры также указали, что производители уведомили их о достаточных запасах деталей на складах и предостерегли от использования неоригинальных изделий.
Центробанк также выступил против инициативы, заявив о невозможности обеспечить качественный ремонт при помощи бывших в употреблении запчастей. В регуляторе подчеркнули, что установка ненадежных элементов в автомобилях может привести к трагедиям на дорогах.
11 апреля «Известия» сообщили, что Центробанк обсуждает со страховщиками возможность использовать подержанные запчасти при ремонте машин по ОСАГО, а также продлить максимальный срок ремонта по полису с 30 до 60 дней. В Минфине подчеркнули, что важно не допустить опасного ремонта.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что эта практика может быть небезопасной и стимулировать угоны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что решение ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у запчастями должно обсуждаться в парламенте.