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Автодилеры выступили против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями

Автодилеры России выступили за использование только новых запчастей при ремонте по ОСАГО

Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила против использования подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО и заявила, что следует ставить в машины только новые детали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исторически именно РОАД ратовала за изменения в законе об ОСАГО и использование новых запчастей при ремонте», — подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

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Автодилеры также указали, что производители уведомили их о достаточных запасах деталей на складах и предостерегли от использования неоригинальных изделий.

Центробанк также выступил против инициативы, заявив о невозможности обеспечить качественный ремонт при помощи бывших в употреблении запчастей. В регуляторе подчеркнули, что установка ненадежных элементов в автомобилях может привести к трагедиям на дорогах.

11 апреля «Известия» сообщили, что Центробанк обсуждает со страховщиками возможность использовать подержанные запчасти при ремонте машин по ОСАГО, а также продлить максимальный срок ремонта по полису с 30 до 60 дней. В Минфине подчеркнули, что важно не допустить опасного ремонта.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что эта практика может быть небезопасной и стимулировать угоны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что решение ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у запчастями должно обсуждаться в парламенте.

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Марина Совина
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