В России оценили идею использовать подержанные запчасти при ремонте по ОСАГО

Член СПЧ Кабанов заявил, что использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО небезопасно

В России оценили идею Всероссийского союза страховщиков к Центробанку в ряде случаев использовать при ремонте автомобилей по ОСАГО подержанные б\у запчасти. Как заявил в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, эта практика может быть небезопасной и стимулировать угоны.

«Во-первых, в этой ситуации можно и нужно говорить о безопасности. Последствия от такого ремонта непредсказуемы. Во-вторых, подобное решение будет стимулировать автоугоны с целью "разбора на запчасти"», — указал член СПЧ.

Кабанов добавил, что подобные преступления практически не раскрываются. Он сообщил, что Совет по правам человека уже направил свою негативную позицию по этому вопросу.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале отметил, что решение ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у запчастями должно обсуждаться в парламенте, для его принятия недостаточно инициативы Центробанка.

«СПЧ ставит очень серьезный вопрос. Здесь необходимо предметное обсуждение в парламенте, а не просто решение регулятора», — подчеркнул сенатор.

11 апреля «Известия» сообщили, что Центробанк обсуждает со страховщиками возможность использовать подержанные запчасти при ремонте машин по ОСАГО, а также продлить максимальный срок ремонта по полису с 30 до 60 дней. В Минфине подчеркнули, что важно не допустить опасного ремонта.

В настоящее для установки б/у деталей необходимо согласие потерпевшего, станции техобслуживания и страховой компании. Участники рынка автострахования полагают, что сейчас следует разрешить их использование в уведомительном порядке в условиях нестабильности рынка. Регулятор указал, что инициативу следует глубоко обсуждать, поскольку критерии качества таких запчастей не определены.

Ранее эксперты заявили, что ограничения на поставки новых импортных автомобилей и запасных частей к ним в Россию вызовет всплеск мошенничества. При этом средняя стоимость страхования машин вырастет.

