В России оценили масштабы снижения производства автомобилей

Росстат: производство легковых авто в первом квартале снизилось на 33,2% на годовом уровне

По итогам первого квартала 2022 года производство легковых автомобилей снизилось на 33,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оценка масштабов снижения выпуска авто приводится в материалах Росстата о динамике промышленного производства в стране.

Всего за первый квартал выпущено 244 тысячи машин. В марте в России выпустили около 41 тысячи легковых машин, что на 72,1 процента меньше, чем годом ранее. Спад к февралю составляет более 60 процентов.

Сократилось и производство грузовых автотранспортных средств. В марте их выпустили около 14 тысяч штук (снижение на годовом уровне примерно на 20 процентов). В первом квартале произведено более 40 тысяч — год к году отмечается небольшой рост.

После начала военной операции на Украине работу в России приостановил ряд международных компаний. Сотрудничество в том или ином формате прекратили и автоконцерны. Например, производство в стране остановили Mercedes и Toyota.

«АвтоВАЗ», в свою очередь, сталкивается с проблемами с комплектующими. Доля уходящего из страны Renault в компании будет передана России с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет.