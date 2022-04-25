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«АвтоВАЗ» возобновил производство на пять дней

«АвтоВАЗ» возобновил производство в Тольятти и Ижевске на пять дней

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Производство автомобилей на заводах «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске возобновлено 25 апреля и продлится пять дней. Затем выпуск автомобилей остановится на время майских праздников, причем в период с 4 по 6 мая работы не планируются, сообщает со ссылкой на пресс-службу компании ТАСС.

До этого сотрудники предприятий находились в плановом корпоративном отпуске с 4 по 24 апреля. Первые автомобили с использованием доступных компонентов сойдут с конвейеров автозаводов 26 апреля. В сообщении указано, что речь идет об ограниченных объемах производства.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года продажи «АвтоВАЗа» в России и за рубежом сократились на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 60,6 тысячи автомобилей. Предприятие по-прежнему страдает от нехватки компонентов иностранного производства.

Проблемы усугубились после того, как 24 февраля российская армия начала военные действия на территории Украины. Помимо ухудшения ситуации с логистикой, ряд иностранных компаний отказались от сотрудничества. На этом фоне Renault, головная компания «АвтоВАЗа», задумала продать его.

Одной из мер по поддержке отечественного автопрома в условиях критической нехватки комплектующих власти называют разрешение на выпуск устаревших марок. Речь, в частности, идет об отказе от автоматической коробки передач и антиблокировочной системы тормозов.

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Платон Щукин
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