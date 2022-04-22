Продажи «АвтоВАЗа» сократились на треть

Продажи «АвтоВАЗа» в России и за рубежом сократились на 33,1 процента в первом квартале

Мировые продажи «АвтоВАЗа», включающие российский и зарубежные рынки, в первом квартале текущего года сократились на треть (33,1 процента), до 60,6 тысячи автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-релиз основного акционера предприятия группы Renault сообщает РИА Новости.

Выручка Renault от участия в компании снизилась за год на 23,1 процента, до 527 миллионов евро. Общая выручка группы упала на 2,7 процента, до 9,748 миллиарда евро.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в период с января по март в России продано 52,7 тысячи автомобилей производства «АвтоВАЗа» (выпускает Lada и Renault — прим. «Ленты.ру»), что на 37 процентов меньше, чем годом ранее. Исходя из этих данных, на экспорт предприятие поставило почти 7,9 тысячи автомобилей.

Ранее АЕБ сообщила, что на фоне действий российских войск на территории Украины продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в стране снизились в марте на 62,9 процента в годовом выражении, до 55 129 машин. При этом продажи Lada упали на 64 процента, до 12,3 тысячи автомобилей.

В конце марта стало известно, что Renault ищет способ передачи своей доли в «АвтоВАЗе» российскому инвестору, чтобы потом покинуть рынок. До этого группа остановила свою работу на территории России.

На фоне массового отказа иностранных автопроизводителей работать в России или сотрудничать с российскими предприятиями в части поставки компонентов российские власти разрешат в стране выпуск устаревших моделей. Вице-премьер Юрий Борисов объяснил, что новые машины будут без автоматической коробки передач и привычных сервисов. По его словам, потребительские свойства автомобилей при этом не ухудшатся.

По мнению экспертов, если платформу от Renault придется заморозить, то разработка новых моделей прекратится и российский автозавод перейдет на выпуск своих Niva, Granta и Vesta.