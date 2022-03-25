«АвтоВАЗу» предсказали максимальное упрощение моделей

«Ъ»: из-за дефицита компонентов «АвтоВАЗ» перейдет на модели Niva, Granta и Vesta

Разрыв технологической связи с Renault и дефицит компонентов приведут к масштабным проблемам у российского «АвтоВАЗа» и заставит максимально упростить выпускаемые модели. О таких перспективах производства на крупнейшем российском автозаводе пишет «Коммерсантъ».

Сергей Удалов из «Автостата» предсказывает, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили без ABS и других «сервисных» опций, за исключением кондиционера. По его мнению, если платформу от Renault придется заморозить, то концерн перейдет на выпуск своих Niva, Granta и Vesta, тем более что технологический и потребительский ресурс последних все еще не исчерпан.

По всем новым моделям «АвтоВАЗ» зависит от сотрудничества с французским концерном. В Тольятти выпускают на своих платформах также Largus и Xray на базе румынской Dacia, но поставки для них шли через Украину и теперь встали.

Еще более серьезной проблемой остается зависимость от глобальных поставщиков компонентов, ведь у «АвтоВАЗа» единая с Renault закупочная система. В Niva и Granta зависимость меньше, а вот при Vesta уже началась интеграция, что в свое время позволило снизить цену и повысить качество.

Степень локализации моделей выглядит высокой. У Lada Granta это 4600 баллов, у Niva — до 4200, у Largus — 4100, у Vesta — до 4000, у Xray — до 3800. Тем не менее такая оценка не показывает реальную зависимость от зарубежного производства. С весны 2021 года компания регулярно останавливала сборку из-за проблем у Bosch с поставкой ABS и других систем. Однако теперь Bosch вовсе заявил о приостановке работы в России.

Блоки управления двигателем производит российская «Итэлма», но она также не в состоянии продолжить выпуск без электронных компонентов, а с ними есть проблемы по всему спектру.

По словам источника издания, любая замена комплектующих потребует сертификации, так что даже по упрощенному порядку вернуться к полноценной работе не получится до июля. Между тем Минпромторг полагает, что производство на «АвтоВАЗе» возобновят уже 24 апреля, когда сотрудники выйдут из планового корпоративного отпуска.

В среду, 23 марта, Renault объявила о приостановке деятельности в России и не исключила даже выхода из «АвтоВАЗа». Тем не менее, по мнению Удалова, компания сделает все возможное, чтобы сохранить ситуацию в подвешенном состоянии и вернуться, когда это будет возможно.

В начале марта российский автопроизводитель объявил о повышении цен на все модели Lada. В среднем рост составил около 15 процентов.