Власти назвали временной мерой выпуск устаревших машин в России

Вице-премьер Борисов назвал временной мерой выпуск устаревших машин в России

Из-за санкций российский автопром вынужден перейти на выпуск устаревших моделей, но эта мера — временная, сказал в интервью RT вице-премьер Юрий Борисов.

«Где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но это вынужденная мера, которая серьезно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей», — отметил он. Борисов заверил, что автопроизводители постепенно станут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых уже налажено.

Вице-премьер также назвал прекращение поставок основных автокомпонентов на сборочные производства серьезным вызовом для страны. Он добавил, что отрасль переживает серьезные структурные изменения. Продажи легковых автомобилей в России по итогам года могут сократиться на 50 процентов, допустил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что разрыв технологической связи с Renault и дефицит компонентов приведут к масштабным проблемам у российского «АвтоВАЗа», заставив максимально упростить выпускаемые модели.

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть принят технический регламент.