В России предложили снизить требования к безопасности автомобилей из-за санкций

Минпромторг предложил новый регламент установки неофициальных деталей на автомобили

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть принят особый технический регламент, пишет Forbes.

Ведомство подготовило проект указа «О мерах обеспечения производства транспортных средств в условиях санкций и ограничений с поставками комплектующих». В документе отмечено, что действия «недружественных стран» препятствуют производству современных транспортных средств в России. Из-за этого возникает «прямая угроза» экономической безопасности страны, поскольку из-за нехватки транспорта логистические потоки снизятся, отмечают в министерстве.

В первую очередь, новый регламент разрешит с помощью параллельного импорта устанавливать неофициальные детали. В настоящее время автомобили, произведенные в России, должны соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Машины, произведенные с использованием «альтернативных компонентов», требованиям этого регламента соответствовать не смогут. Поэтому Минпромторг предлагает принять временный порядок оценки машин с «пониженными требованиями безопасности». У экспертов есть вопросы к надежности таких авто.

«АвтоВАЗ» поддержал предложение о принятии нового технического регламента с упрощенными требованиями к безопасности, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в список товаров, которых коснется разрешение на так называемый параллельный, «серый» импорт — ввоз без согласия правообладателей, — войдут запчасти для автомобилей и спецтехники.