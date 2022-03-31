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В Россию разрешат ввозить «серые» автозапчасти

«Ведомости»: в России легализуют параллельный импорт запчастей для авто и спецтехники

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В список товаров, которых коснется разрешение на так называемый параллельный, «серый» импорт — ввоз без согласия правообладателей, — войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отраслевых организациях.

Постановление, легализующее параллельный импорт, подписано 30 марта, а перечень конкретной продукции поручено сформировать Минпромторгу на основании предложений ведомств. Правительство заверяет, что в отношении товаров в рамках такой схемы будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, а продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию. Предполагается, что решение должно обеспечить внутренний рынок востребованными товарами.

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Минпромторг отправлял компаниям, эксплуатирующим грузовую и специальную технику, запросы, чтобы узнать их потребность в параллельном импорте, утверждает источник издания. Еще один собеседник в одной из отраслевых организаций автопрома также знает о планах ввести автозапчасти в перечень для параллельного импорта, однако поясняет, что конкретная номенклатура будет известна позднее.

Легализовать параллельный импорт автозапчастей рекомендовала Российская ассоциация автодилеров (РоАД), сообщил вице-президент РоАД Алексей Подщеколдин. По его словам, сейчас гарантийный ремонт транспортного средства возможен только с оригинальными запчастями: их может ввести пока только правообладатель бренда. По мнению Подщеколдина, введение параллельного импорта продукции той или иной компании будет возможно только после официального заявления об уходе с рынка — пока же ряд предприятий лишь объявили, что приостановили работу в России.

Партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что на деле параллельный импорт существует на российском рынке товаров и услуг очень давно, но до 2002 года он был легален. После же в законе закрепили национальный принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак, но «серый» рынок никуда не исчез, потому что административной ответственности за ввоз товара без разрешения производителя не установлено.

Как разъяснил премьер-министр Михаил Мишустин, подписавший документ о разрешении параллельного импорта,
«цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности». Мишустин заметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков».

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Платон Щукин
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