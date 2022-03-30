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Стало известно о возможной передаче Renault своей доли в АвтоВАЗе

Bloomberg: Renault рассматривает возможность передачи своей доли в 68% в АвтоВАЗе

Фото: Reuters

Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников.

Отмечается, что Renault принадлежит 68 процентов АвтоВАЗа, и для компании предпочтителен вариант с передачей доли, поскольку, это позволит освободить французскую компанию от юридических обязанностей, поясняют собеседники агентства.

24 марта Renault приостановила свою работу на территории России в связи со спецоперацией на Украине. Что касается доли Renault в «АвтоВАЗе», французский автопроизводитель уточнил, что «оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России».

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Марина Совина
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