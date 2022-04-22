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Renault задумал продать «АвтоВАЗ»

«Газета.ру»: Концерн Renault задумал продать «АвтоВАЗ»

Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Концерн Renault задумал продать «АвтоВАЗ» — в мае компания собирается перевести большую часть иностранных менеджеров из Тольятти в Москву. Источники «Газеты.ру» называют возможным новым собственником госкорпорацию «Ростех» или структуры Минпромторга.

Один из менеджеров концерна сообщил, что часть сотрудников-иностранцев уже уехала из Тольятти, в то время как остальные собираются покинуть город через несколько недель, — обратно они уже не вернутся. В квартальном отчете в пятницу финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон отметил, что французская сторона смогла «добиться прогресса» в переговорном процессе с российскими властями касательно будущего «АвтоВАЗа».

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Платон Щукин
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