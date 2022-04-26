Раскрыта судьба завода Renault после ухода компании из России

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что на заводе Renault будут выпускаться другие авто

Глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл судьбу завода Renault после ухода французской компании из страны. Его слова приводит ТАСС.

«Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса"», — отметил министр.

Акции «Автофрамоса» на предприятии в столице будут переданы правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили, площадка продолжит работу. Мантуров не исключил, что это будут машины «АвтоВАЗа».

68-процентная доля в «АвтоВАЗе» будет передана России с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет, вероятнее всего, ее получит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), уточнил глава Минпромторга. Речь идет не о национализации, а о «сделке за рубль».

Российские инвестиции будут включены в стоимость, если Renault решит выкупить свои акции. Мантуров подчеркнул, что «никаких подарков здесь не будет».

23 марта Renault объявил о прекращении деятельности в России, а затем сообщил о возможном выходе из доли в «АвтоВАЗе». Причиной стали трудности с поставками комплектующих на фоне военных действий России на территории Украины.

