Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыта судьба завода Renault после ухода компании из России

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что на заводе Renault будут выпускаться другие авто

Фото: Aloisio Mauricio/ Globallookpress.com

Глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл судьбу завода Renault после ухода французской компании из страны. Его слова приводит ТАСС.

«Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса"», — отметил министр.

Акции «Автофрамоса» на предприятии в столице будут переданы правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили, площадка продолжит работу. Мантуров не исключил, что это будут машины «АвтоВАЗа».

68-процентная доля в «АвтоВАЗе» будет передана России с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет, вероятнее всего, ее получит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), уточнил глава Минпромторга. Речь идет не о национализации, а о «сделке за рубль».

Российские инвестиции будут включены в стоимость, если Renault решит выкупить свои акции. Мантуров подчеркнул, что «никаких подарков здесь не будет».

23 марта Renault объявил о прекращении деятельности в России, а затем сообщил о возможном выходе из доли в «АвтоВАЗе». Причиной стали трудности с поставками комплектующих на фоне военных действий России на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
Белоруссия напомнила Западу о невозможности разрешения противоречий шантажом
Президент Сербии раскрыл планы о дальнейших отношениях с Россией
Вероятность продажи доли Renault в «АвтоВАЗе» Китаю исключили
В России предложили ввести новые льготы для матерей
«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
США решили добиться поставок газа Европе за пределами России
Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты
Оливер Стоун раскрыл главную цель США на Украине
США испугались скорого создания Ираном ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.