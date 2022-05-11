Toyota приостановила работу заводов из-за нехватки запчастей

Kyodo: автоконцерн Toyota приостановил работу восьми заводов из-за нехватки запчастей

Автоконцерн Toyota объявил о временной приостановке работы восьми своих заводов в Японии из-за нехватки запчастей. Как пишет агентство Kyodо, такая ситуация сложилась из-за локдауна, введенного 28 апреля в Шанхае из-за вспышки COVID-19.

По информации агентства, с 16 по 21 мая будут остановлены 14 линий на восьми японских заводах. Отмечается, что это отразится на производстве 30 тысяч автомобилей.

Автоконцерн планировал произвести в мае 750 тысяч автомобилей по всему миру. Теперь же эта цифра сократится до 700 тысяч.

В середине апреля агентство Nikkei Asia сообщало, что японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor планирует в мае сократить мировое производство на 10 процентов. Решение обусловлено сбоем в цепочке поставок, вызванных проведением спецоперации России на Украине, а также новыми вспышками коронавируса в Китае.