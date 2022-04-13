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Стало известно о планах Toyota сократить производство автомобилей

Nikkei Asia сообщило о планах Toyota сократить мировое производство автомобилей на 10%

Фото: Joe White / Reuters

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor планирует сократить мировое производство на 10 процентов в мае. Об этом стало известно агентству Nikkei Asia.

По данным издания, решение обусловлено сбоем в цепочке поставок, вызванных проведением спецоперации России на Украине, а также новыми вспышками коронавируса в Китае. По оценкам, производство будет сокращено примерно до 700 тысяч автомобилей в месяц.

Ранее сообщалось, что китайский автомобильный рынок, крупнейший в мире, обвалился на фоне новых коронавирусных ограничений. В частности, продажи в марте по сравнению с прошлым годом сократились на 11,7 процента, до 2,23 миллиона автомобилей.

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Ксения Назарова
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