Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупнейший автомобильный рынок мира обвалился из-за коронавируса

Продажи на автомобильном рынке Китая сократились на 11,7 процента в марте

Фото: Hu Yan / Sipa Asia / Globallookpress.com

Китайский автомобильный рынок, крупнейший в мире, обвалился на фоне новых коронавирусных ограничений. Продажи в марте по сравнению с прошлым годом сократились на 11,7 процента, до 2,23 миллиона автомобилей, сообщает Reuters.

При этом, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, крупнейший по масштабам локдаун не повлиял на интерес к электромобилям — их продажи в Китае выросли вдвое, до 484 тысяч единиц.

Такой результат достигнут даже несмотря на то, что марте несколько раз приостанавливал работу шанхайский завод Tesla, из-за чего собрать удалось только 55,4 тысячи единиц электрокаров. В январе завод выпустил 68,1 тысячи автомобилей.

Также с середины марта остановлена работа на совместном предприятии Volkswagen и Toyota. Позднее, 9 апреля, о приостановке производства из-за проблем с логистикой сообщил китайский производитель Nio. Акции компании на фоне новостей упали на 8,5 процента.

Заместитель директора ассоциации Чэнь Шихуа рассказал, что автопроизводители настаивают на принятии правительством мер поддержки, таких как снижение налога на покупку автомобилей.

Ранее из-за коронавирусных ограничений производство на заводе в Шанхае остановил крупнейший поставщик автозапчастей Aptiv. От него зависят Tesla, GM, Ford, Toyota и Volkswagen.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Япония ввела санкции против 398 россиян и 28 организаций
В Германии назвали бесполезными санкции против России
Москвичей возмутили игры подростков на детской площадке
Авиакомпания «Якутия» прокомментировала включение в черный список Евросоюза
В Индии испытали новую реактивную систему залпового огня
Россиян предупредили о подорожании сантехники
Капелло назвал подходящую лигу для Дзюбы
В США призвали отказаться от вооружения России
Оценена вероятность запрета транзитных автоперевозок в Калининград через ЕС
Малышева назвала три продлевающих жизнь продукта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.