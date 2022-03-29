Tesla столкнулась с новыми проблемами на фоне локдауна из-за коронавируса в Шанхае

Американский производитель электрокаров Tesla столкнулся с новыми проблемами после того, как поставщик автозапчастей Aptiv приостановил производство в Шанхае. Как сообщает Reuters, производство было приостановлено из-за локдауна, который ввели в связи с очередной вспышкой коронавируса.

Источники агентства рассказали, что сотрудников завода отпустили по домам. Однако представители самой компании пока не стали комментировать ситуацию. Сроки возобновления работы завода в полном объеме пока не называются.

Aptiv — один из крупнейших производителей автомобильной проводки. Запчасти идут не только местным производителям, но также Tesla, GM, Ford, Toyota и Volkswagen.

Ранее в марте стало известно, что власти Шанхая ввели крупнейший по масштабам локдаун за все время с начала пандемии COVID-19 и ограничили работу общественного транспорта, переведя на удаленный режим работы тех, кто не обеспечивают жизнедеятельность города. Население города, где живет около 25 миллионов человек, уже обязали соблюдать строгий карантин.